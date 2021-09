Dlatego ubiegłotygodniowe protesty nie dotyczyły wyłącznie kwestii tak fundamentalnych jak prawo do edukacji, ale również tych mniej oczywistych, jak udział kobiet w rządzie. Choć talibowie zapraszali Afganki do współpracy w jego ramach, na opublikowanej we wtorek liście ponad 30 członków nowej administracji nie znalazła się ani jedna kobieta. – Przez ostatnie 20 lat Afganki widziały wiele kobiet pracujących na wysokich stanowiskach. Kobiety stały np. na czele niezależnej komisji praw człowieka, były ministrami – opowiada Włodek.

– Afgańskie kobiety nie zaakceptują powrotu do represji i dyskryminacji, bo są świadome swoich praw i możliwości. Dostęp do internetu przez ostatnie lata miała większość z nas. Obserwowałyśmy w mediach społecznościowych, jak powinno wyglądać prawdziwe życie – mówi DGP jedna z uczestniczek protestów. Pragnie zachować anonimowość, ponieważ od kilku dni aktywność w sieci jest monitorowana, a rozmowy telefoniczne nagrywane. Kontaktujemy się przez jeden ze względnie bezpiecznych komunikatorów. Podczas protestów uzbrojeni bojownicy strzelali do uczestników. Do bicia i rozpraszania kobiet używali batów.

– Talibowie zastosowali wobec nas przemoc. Torturom zostali poddani nawet dziennikarze, którzy po prostu relacjonowali demonstracje. Skoro do takich scen dochodzi w Kabulu, na który są zwrócone oczy całego świata, nie chcę nawet myśleć o tym, co dzieje się w mniejszych miejscowościach – opowiada demonstrantka.

– To rząd pełen hipokrytów, dlatego w sobotę odbywały się protesty kobiet, ale wyłącznie tych, które popierają talibów – mówi DGP Pasztana Durani, założycielka działającej w Kandaharze Fundacji Learn. – Nie sądzę jednak, by te zakazy kogokolwiek zniechęciły – dodaje. – Sami protestujący nie będą w stanie szybko zmienić sytuacji. Do tego potrzebny jest zdecydowany sprzeciw społeczności międzynarodowej wobec działań talibów, którego na razie nie widać – twierdzi Ludwika Włodek. Jak dodaje, rządu talibów nie powinno się uznawać, bo zdobył władzę przemocą. Pojawiają się też inne dylematy. – Afganistan potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej. Jeśli przed zimą nie dostarczy się niezbędnych rzeczy do najbardziej odciętych regionów kraju, to Afgańczyków czeka głód – tłumaczy.