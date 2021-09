– Musimy zapobiec temu, by ludzie wkraczali na szlaki przemytnicze w kierunku Europy – mówiła po wtorkowym posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych unijna komisarz do spraw migracyjnych Ylva Johansson. Czy to oznacza, że Europa będzie przekazywać pieniądze Uzbekistanowi, Tadżykistanowi czy Pakistanowi w zamian za utrzymywanie afgańskich uchodźców, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Syryjczyków przyjętych przez Turcję? Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell, zapytany o to przez włoski dziennik „Corriere della Sera”, odpowiedział twierdząco. Umowa UE z Ankarą opiewa na 6 mld euro, ale o tym, jak duże wsparcie może popłynąć do krajów sąsiadujących z Afganistanem, nikt w Brukseli jeszcze oficjalnie nie mówi.