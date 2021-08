Bramę, którą na lotnisko dostają się Afgańczycy mający być ewakuowani do Polski, kontrolują żołnierze brytyjscy. Przed nią jest kilka zapór, niczym lejek zwężający tłum ludzi. Wszystko po to, by uniknąć ponownego wtargnięcia tłumu na płytę lotniska i powtórki z dramatycznych wydarzeń z początku zeszłego tygodnia, kiedy Afgańczycy wieszali się na kołujących maszynach. Ale i to nie do końca pomaga. W sobotę tłum napierał na bramę, próbował ją stratować. Dlatego żołnierze nie otwierali jej, również dla tych, którzy są na listach do ewakuowania. W praktyce wygląda to tak, że polscy urzędnicy wychodzą przed bramę lotniska i zapory, wyczytują nazwiska, które mamy na listach, bądź krzyczą „Poland, Poland”. Afgańczycy, którzy się zgłaszają, przechodzą z nimi za zaporę, tam jest weryfikowana ich tożsamość i jeśli się zgadza, to są wprowadzani na lotnisko, a później transportowani do wojskowego herkulesa. Osoby, które są na listach, dostają od Polaków jasny komunikat: „Decydujecie się na to na własną odpowiedzialność, nie możecie liczyć na pomoc w dostaniu się na lotnisko”. Takie samo zastrzeżenie robią Amerykanie, którzy nie dają gwarancji nawet obywatelom USA.