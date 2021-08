Prowadzona przez Stany Zjednoczone od 2001 roku interwencja w Afganistanie kosztowała 2,26 bln dolarów - poinformowała we wtorek agencja Associated Press (AP), powołując się na analizę prestiżowego Uniwersytetu Browna, prowadzoną w ramach projektu Costs of War (koszty wojny). Eksperci szacują, że jej rzeczywisty koszt wyniesie ponad 4 bln dolarów.

Jak przypomina agencja AP, interwencja w Afganistanie była najdłuższą amerykańską wojną w historii. Była też prowadzona na kredyt. Z tego powodu, pomimo wycofania się wojsk amerykańskich z Afganistanu i zakończenia misji, USA wciąż będą za nią płacić. Akademicki projekt Costs of War wylicza, że na łączną sumę 2,26 bln dolarów operacji w Afganistanie i Pakistanie złożyło się: 933 mld budżetu wojennego Departamentu Obrony USA, 530 mld szacunkowych odsetek od pożyczek wojennych, 443 mld dopłat do budżetu Departamentu Obrony USA, 296 mld przeznaczonych na opiekę medyczną weteranów i 59 mld budżetu wojennego Departamentu Stanu USA. Prof. Linda Blimes, wykładowczyni Uniwersytetu Harvarda twierdzi, że interwencja w Afganistanie jest najdroższą wojną w amerykańskiej historii, a jej koszt rzeczywisty wyniesie pomiędzy 4, a 6 bln dolarów. Szacunki Blimes biorą bowiem pod uwagę również koszty społeczne jak: długotrwała opieka medyczna weteranów, odszkodowania dla rodzin, renty inwalidzkie. Wykładowczyni ostrzega, że największe koszty są dopiero przed amerykańskimi podatnikami. Poza kosztami materialnymi, wojna w Afganistanie przyniosła także śmierć tysięcy ludzi. Według danych Uniwersytetu Browna z 2019 roku, od października 2001 roku w interwencji zbrojnej zginęło ponad 64 tys. wojskowych, w tym ponad 2300 żołnierzy amerykańskich. Liczba zabitych lub rannych cywilów według Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA) wyniosła ponad 110 tys. osób. UNAMA zaczęła systematycznie zliczać ofiary konfliktu dopiero od 2009 roku.