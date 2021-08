W działalność opozycyjną Kowalow angażował się już od młodości. – Pod koniec szkoły byłem już dostatecznie bystry, żeby pojąć, że studiowanie historii i prawa jest pozbawione sensu. (…) Już wtedy dość wyraźnie zdawałem sobie sprawę, że jako prawnik lub historyk będę przez całe życie zmuszony do prostytucji – mówił Kowalow o sowieckiej edukacji na początku lat 50. w książce „Żyliśmy jak ludzie wolni” Marka Radziwona. Jako student biologii krytykował ideologizację nauki i występował przeciwko pseudonaukowym teoriom z zakresu genetyki. Na przestrzeni lat nie ustał w krytyce rosyjskich władz. Za działalność opozycyjną w latach 80. został zesłany do łagru. Po powrocie do kraju, w latach 90., gdy kierował Komisją Praw Człowieka, krytykował rząd Borysa Jelcyna za działania zbrojne w Czeczenii. Później jako zwolennik demokratycznych reform także politykę Władimira Putina.