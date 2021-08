Równolegle trwa exodus Białorusinów obawiających się represji. Liczba obywateli tego kraju, którzy mają zalegalizowany status w Polsce (pobyt stały lub czasowy oraz ochronę międzynarodową), wzrosła od końca 2019 r. z 20,9 tys. do 33,9 tys. Oprócz tego 12 tys. Białorusinów przyznano wizy humanitarne; większość z tych, którzy przyjechali na takiej wizie do Polski, nie dostała jeszcze zgody na pobyt czasowy bądź ochronę między narodową. Nad Wisłę chętnie przenoszą się zwłaszcza firmy z branży teleinformatycznej, które były głównym motorem innowacyjnym białoruskiej gospodarki. Niemal w komplecie do Warszawy przeprowadziła się redakcja niezależnego Euroradia. Polska nie była przy tym jedynym kierunkiem migracji. Białorusini chętnie wybierali także Litwę i inne kraje Unii Europejskiej, a spoza niej – Rosję i Ukrainę. W sumie według niektórych szacunków liczba emigrantów może oscylować wokół 100 tys., co jest znaczną liczbą jak na niespełna 10-milionowy kraj.