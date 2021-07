Nie. Ciągle toczy się przeciwko mnie wewnętrzne postępowanie w TVP, w ramach którego jestem obwiniana o przekroczenie budżetu za lata 2018–2019, a mój zastępca ds. ekonomicznych i produkcyjnych został zawieszony. Wciąż nie zatwierdzono korekty budżetu na 2021 r., tymczasem potrzeby rosną. W zasadzie co roku nasz budżet był zmniejszany o 20 proc. w stosunku do zapotrzebowania. W tym roku został obcięty i w efekcie miał być mniejszy od tego z 2020 r. Tym razem MSZ się wywiązało i od kwietnia czeka z pieniędzmi zwiększonymi w stosunku do 2020 r., ale TVP nie chce ich wziąć i podpisać umowy z resortem. Mam nadzieję, że władze TVP dojdą jednak do wniosku, że sytuacja jest nadzwyczajna i uznają dotychczasowe, tegoroczne przekroczenia budżetu za uzasadnione, zamiast zachowywać się, jakby się szykowały do dyscyplinarnego wyrzucenia mnie w nagrodę za ciężką pracę. Wiem, że o normalizację sytuacji zabiega nadzorujący pracę Biełsatu prezes Mateusz Matyszkowicz. Myślę, że najsensowniejszym pomysłem byłoby wydzielenie Biełsatu ze struktury TVP, bo ten problem pojawia się co roku. Jesteśmy traktowani jak jeden z ośrodków regionalnych albo kanałów tematycznych, a przecież specyfika Biełsatu jest inna. Mamy więc permanentny kryzys: zmasowany atak na Białorusi i całkowitą niepewność w ramach TVP.