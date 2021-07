Już w 2020 r., podczas zatrzymywania Nowaka, dziennikarze TVN24.pl ujawnili, że Polska może mieć Pegasusa – miała go kupić za 25 mln zł i używać od 2017 r. – Polska nie ma żadnego masowego systemu inwigilacji Polaków – zapewniał w 2019 r. Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu (choć Pegasus nie jest systemem „masowej” tylko celowanej inwigilacji). Rządzący nigdy nie powiedzieli jednak, że Pegasusa nie kupili. Dziś opinia publiczna ma jeszcze więcej powodów, by pytać: czy i do jakich spraw władza używa Pegasusa? Czy wyłącznie kryminalnych? Czy – jak u Orbána – do podsłuchiwania dziennikarzy i poszukiwania ich źródeł?