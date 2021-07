W praktyce więc demokraci mają tylko dwie drogi na wcielanie swoich planów legislacyjnych w życie. Pierwsza to dogadać się z republikanami. W ten sposób „niebiescy” mogliby liczyć na dodatkowe 10 głosów, dzięki którym można nie dopuścić do filibustera. Druga to zastosować proceduralny wybieg, który pozwala go obejść, i przyjąć ustawę w Senacie za pomocą zwykłej większości głosów. Jest jednak jeden haczyk: nie można w ten sposób przyjąć dowolnej ustawy. Musi to być prawo , które ma wpływ na finanse państwa.