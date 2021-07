Próg wyborczy pokonała jeszcze partia Sor z poparciem 5,75 proc.

Oznacza to, że PAS, która związana jest z prezydent Maią Sandu, a w kampanii wyborczej obiecywała reformy antykorupcyjne i wzmacnianie państwa prawa, będzie mogła samodzielnie utworzyć rząd.

Porażkę ponieśli dotychczas dominujący w parlamencie, lecz nie mający większości socjaliści byłego prezydenta Igora Dodona, którzy do wyborów poszli z komunistami Vladimira Voronina, również byłego prezydenta kraju. Dodon to polityk prorosyjski, który kampanię budował głównie na zagrożeniu "oddania rządów w kraju siłom zewnętrznym".

Miażdżące okazało się zwycięstwo PAS wśród licznej mołdawskiej diaspory. Po zliczeniu 96,7 proc. głosów, ugrupowanie to zdobyło poza granicami kraju 86,13 proc., a socjaliści z komunistami zaledwie 2,51 proc.

W wyborach wzięło udział 20 partii politycznych, dwa bloki i jeden kandydat niezależny.

Eksperci oceniali, że Mołdawia wybiera między obietnicą sił proeuropejskich "oczyszczenia polityki" i reform antykorupcyjnych a utrzymaniem status quo przez partie sympatyzujące z Rosją.

Lokale do głosowania w Mołdawii były otwarte od godz. 7 do godz. 21 czasu miejscowego (godz. 6-20 w Polsce). Poza granicami Mołdawii zagłosowało ponad 207 tys. osób. Na terenie kraju działało w niedzielę 2000 lokali wyborczych, w tym 41 przeznaczonych dla obywateli mołdawskich z Naddniestrza. Za granicą otwarto 150 punktów wyborczych. W sumie uprawnionych do głosowania było niemal 3,3 mln obywateli.

Częściowa frekwencja w chwili zamknięcia lokali wyborczych w kraju wyniosła 48,2 proc. – podała CKW.

Wybory do 101-miejscowego jednoizbowego parlamentu odbywają się w Mołdawii według systemu proporcjonalnego, a próg wyborczy wynosi 5 proc. dla partii i 7 proc. – dla bloków. Kadencja parlamentu trwa cztery lata.

Wybory w Mołdawii obserwowało ponad 2 tys. obserwatorów krajowych oraz zagranicznych, m.in. ODIHR OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy czy poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw.