Europejscy komisarze pojechali do Słowenii, by przypomnieć rządowi w Lublanie, jak ważna jest niezależność i pluralizm mediów. Premier Janez Janša też przygotował własny program. Podczas wspólnego posiedzenia z europejskimi komisarzami miał pokazać im zdjęcie dwojga słoweńskich sędziów wraz z europosłami opozycyjnych socjaldemokratów. Miało to stanowić dowód na upolitycznienie słoweńskiego sądownictwa, przeciwko któremu szef rządu prowadzi polityczną krucjatę, nazywając ich „komunistyczną elitą”. Na ten gest oburzył się wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, który po spotkaniu nie chciał zrobić sobie wspólnego zdjęcia z Janšą. Holenderski polityk stanął nie tylko w obronie sędziów, ale też zaatakowanych przez premiera europarlamentarzystów, którzy przynależą do tej samej, co Timmermans, grupy politycznej.