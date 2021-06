„Celowo chciałem spotkać się w cztery oczy, by pomówić o sprawach, które nie podlegają publicznej dyskusji” – oznajmił we wtorek Alaksandr Łukaszena przed rozmową z sekretarzem rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, który przybył do Mińska na konsultacje.

„Chciałbym, by pan o nich wiedział, bo z pewnością przyjdzie nam pracować razem, przeciwdziałać niektórym kierunkom” – powiedział Łukaszenka Patruszewowi, który przyjechał do Mińska na planowe, jak zaznaczonoo, konsultacje rad bezpieczeństwa obu krajów. Ich tematyka to, jak przekazała państwowa agencja BiełTA, bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe, wojna hybrydowa i sytuacja wokół Białorusi i Rosji. Białoruski lider zapowiedział, że jego spotkanie z Patruszewem, jednym z najbliższych współpracowników prezydenta Władimira Putina, będzie poświęcone współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i w sektorze obronnym, w tym „w kontekście niedawnych głośnych wydarzeń, tych spraw, które są omawiane w mediach”. Patruszew ze swej strony oświadczył, że zauważył w Mińsku pozytywne zmiany. „Za każdym razem, gdy przyjeżdżam, oczy cieszą się na widok tego, co się tu dzieje” – wyznał.