Tak się składa, że był to ostatni szczyt z udziałem Merkel przed wrześniowymi wyborami w Niemczech. Po nich niemiecka kanclerz odda władzę po niemalże 16 latach rządzenia. Możliwe, że wraz z odejściem Merkel do historii przejdzie także atmosfera konsensusu wśród europejskich przywódców. Ale w napięciu i niezgodzie raczej trudno będzie o jednomyślność. Być może rozwiązanie tego problemu miał na myśli holenderski premier Mark Rutte, kiedy sugerował wyjście Węgier ze Wspólnoty. Miałyby one jednak nie tyle wyjść z UE same, lecz zostać z niej wyrzucone. Rutte podsunął bowiem myśl, by art. 50 europejskiego traktatu (w 2017 r. po raz pierwszy zastosowała go Wielka Brytania do opuszczenia Unii) reszta UE uruchomiła wobec Węgier. Na wynik „26 do 1” w tej sprawie nie ma jednak co liczyć. Polska i Słowenia miały otwarcie bronić Węgier na szczycie, a zachowawczą politykę, jeśli chodzi o prawa mniejszości seksualnych, prowadzi jeszcze co najmniej kilka państw w naszym regionie. Pokazała to przyjęta w zeszłym tygodniu deklaracja potępiająca Węgry, pod którą podpisało się łącznie 16 krajów członkowskich, głównie z Europy Zachodniej. Z naszego regionu w obronie praw LGBT stanęły jedynie Litwa, Łotwa i Estonia. Huxit jest więc mało prawdopodobną opcją. Bardziej realna jest sytuacja, w której kompromis traci polityczną wartość, a w cenie są spory i wzajemne ataki.