Strategia Sáncheza zakłada rezygnację ze stosowania przemocy przez policję i dialog, ale wyklucza zgodę na niepodległość regionu, w zamian proponując zwiększenie jego autonomii poprzez zmniejszenie wymiaru podatków, które Katalonia musi odprowadzać do budżetu centralnego. Ma to być odpowiedź na zarzut części jej mieszkańców, że są okradani przez Madryt. Teza ta wynika z faktu, że co roku Katalonia dopłaca ok. 10 mld euro do budżetu państwa . W przeszłości strategia, którą dziś stosuje Sánchez, przyczyniła się do osłabienia nastrojów separatystycznych w Kraju Basków. Jej skuteczność w odniesieniu do Katalonii, oprócz zamieszania w ruchu separatystycznym, potwierdza również spadek poparcia dla idei niepodległości wśród mieszkańców. W latach 2017–2021 zmniejszyło się ono z 49 do 44 proc., gdy sprzeciw wobec secesji wzrósł z 44 do 48 proc.