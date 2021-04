Doszlusowanie do Stanów Zjednoczonych jeszcze dłużej zajęłoby w przypadku liczby zgonów. Z powodu COVID-19 w Indiach zmarło dotychczas prawie 200 tys. osób, a dobowa liczba śmierci zbliża się do 3 tys. W tym tempie zrównanie z USA nastąpiłoby dopiero w połowie września, i to przy założeniu, że ludzie w Ameryce przestaną umierać z powodu koronawirusa, co jest mało prawdopodobne. Oczywiście porównanie to jest oparte na oficjalnych statystykach. A te w Indiach pozostawiają sporo do życzenia. Problematyczne jest raportowanie zgonów. Jak policzyli dziennikarze agencji Bloomberg, w stolicy stanu Uttar Pradeś oficjalnie z powodu COVID-19 między 11 a 16 kwietnia zmarło 145 osób, ale specjalny protokół kremacyjny został już zastosowany do trzy razy większej liczby zmarłych. W skali kraju zsumuje się to do olbrzymich wartości.