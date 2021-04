Polisę odpowiedzialności cywilnej zapewniała już inna firma: UK P&I Club. Do niej mogą wpłynąć wnioski o odszkodowanie z powodu strat poniesionych przez przestój. W kolejkach, jakie ustawiły się w wyniku uziemienia „Ever Given”, stanęło prawie 400 okrętów, które przewoziły towary o wartości prawie 10 mld dol. Część tego ładunku miała krótki termin przydatności do spożycia i po przypłynięciu do portu docelowego do niczego nie będzie się już nadawać (20 tys. kontenerów było na samym „Ever Given”).