Według cząstkowych danych nowa antyestablishmentowa partia z wynikiem 18 proc. niespodziewanie wyprzedziła w niedzielnych wyborach opozycyjną Bułgarską Partię Socjalistyczną (BSP), której wstępne wyniki dają trzecie miejsce z poparciem 15 proc. wyborców. Trifonow założył swój ruch tuż przed wybuchem skandalu korupcyjnego z udziałem szefa rządu, który w zeszłym roku doprowadził do wielomiesięcznych protestów . Showman na długo przed protestami krytykował rząd we własnym, popularnym programie telewizyjnym. ITN odrzuca możliwość koalicji z Borisowem i socjalistami. – To produkt dla każdego. Trifonow jest przeciw status quo, przeciw systemowi – mówił sofijskiej gazecie „Trud” politolog Dimityr Ganew. – Takie partie pojawiają się przed każdymi wyborami. Ich problem polega na tym, że jeśli nie wezmą pełni władzy, muszą pozostać w opozycji, by nie zbankrutować politycznie. Jeśli Trifonow w jakiejkolwiek formie wejdzie do obozu rządzącego, skończy się to silnym ciosem dla poparcia jego ugrupowania – dodawał.