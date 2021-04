Część europejskich rządów zdecydowała się na eksperyment: organizując wydarzenia kulturalne – koncerty, spektakle, a nawet imprezy w klubach – chcą zbadać, które zasady bezpieczeństwa umożliwią społeczeństwom powrót do funkcjonowania w przestrzeniach publicznych jeszcze w trakcie pandemii.

W Amsterdamie, gdzie w kilku salach klubu The Ziggo Dome zorganizowana została testowa impreza na 1,3 tys. osób, część uczestników została poproszona o zachowanie kilkumetrowego dystansu, podczas gdy inni mieli tańczyć w maseczkach. Jedną z grup zachęcano z kolei do śpiewania w rytm muzyki, aby sprawdzić, ile śliny uwalnia się podczas zabawy.

Podobny system funkcjonuje w Berlinie. 20 marca otwarta została stołeczna filharmonia. Na widowni zasiadło wówczas 1 tys. osób. Niemiecki projekt potrwa do 4 kwietnia, a oprócz koncertu w filharmonii obejmuje osiem innych wydarzeń. Uczestnikom na wejściu wykonuje się testy. To już standard w przypadku takich imprez. W Barcelonie, gdzie w ubiegły weekend na koncercie zespołu Love of Lesbians zebrało się 5 tys. osób, każdy uczestnik został przed wejściem na stadion przetestowany. Kilka dni po wydarzeniu uczestnicy są zwykle poddawani kolejnym testom.