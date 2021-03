Harris nakłania Kongres do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów regulujących dostęp do broni po dwóch strzelaninach, do jakich doszło w ostatnich dniach w Georgii i Kolorado.

Wiceprezydent podkreśliła, że przyjęcie stosownego prawa spowoduje, że przepisy dotyczące sprzedaży broni będą trwałe. Dodała, że w Stanach Zjednoczonych powinny obowiązywać ujednolicone i uniwersalne zasady sprawdzania osób ubiegających się o pozwolenia na broń, bądź jej zakup.

We wtorek prezydent USA Joe Biden wezwał Izbę Reprezentantów, by szybko przyjęła ustawę o kontroli dostępu do broni. Harris zwróciła się w środę do Senatu - gdzie Demokraci, partia prezydenta, mają tylko nieznaczną większość - aby również zagłosowali za takimi regulacjami.

W poniedziałek w supermarkecie w Boulder w stanie Kolorado młody mężczyzna zastrzelił 10 osób; był wśród nich policjant, który przybył na miejsce zbrodni. Podejrzany o zabójstwa mężczyzna został ranny w wymianie ognia i aresztowany.

Tragedia w Boulder była drugą strzelaniną, która wstrząsnęła USA w ciągu zaledwie tygodnia. 16 marca w trzech różnych miejscach aglomeracji Atlanty (stan Georgia) zginęło osiem osób, w tym sześć kobiet pochodzenia azjatyckiego. Oskarżonym o zabójstwa jest także młody mężczyzna.