W poniedziałek do dymisji podał się za to minister pracy, spraw społecznych i rodziny Milan Krajniak z SR. – To krok w stronę jak najszybszego zakończenia kryzysu koalicyjnego. Myślę, że każda partia koalicyjna powinna wykonać jakiś gest polityczny i pokazać, że jest gotowa z czegoś zrezygnować – tłumaczył Krajniak. Dymisja nastąpiła wkrótce po tym, jak sąd zgodził się na areszt podejrzewanego o korupcję dyrektora wywiadu Vladimíra Pčolinskiego, który też zdecydował się zrezygnować. Nie wiadomo, czy obie dymisje są ze sobą powiązane, ale Krajniak od dawna zajmuje się problematyką bezpieczeństwa, a w przeszłości był bliskim współpracownikiem Pčolinskiego.