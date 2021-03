Tłumy wyległy w niedzielę do centrów wielkich miast we Włoszech, na plaże i do parków w ostatnim dniu wolności przed wejściem w życie trzytygodniowego lockdownu w połowie regionów. Znajdzie się w nim 48 milionów z 60 mln mieszkańców kraju.

W wielu miastach policja interweniowała w miejscach, gdzie tworzyły się skupiska ludzi. Od poniedziałku w czerwonej strefie objętej lockdownem będzie 10 regionów: Apulia, Kampania, Molise, Lacjum, Marche, Emilia-Romania, Piemont, Lombardia, Wenecja Euganejska, Friuli-Wenecja Julijska i autonomiczna prowincja Trydent. Pozostałe regiony będą w strefie pomarańczowej zaostrzonych restrykcji. Nie zmieni się sytuacja na Sardynii, która nadal jest białą strefą najłagodniejszych przepisów. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że minionej doby zanotowano 264 zgony na Covid-19 i 21 315 nowych zakażeń koronawirusem, ale przy liczbie testów mniejszej o 100 tysięcy niż dzień wcześniej. Wykonano ich 273 tysiące. Liczba zmarłych w związku z Covid-19 wzrosła do 102 145. Po raz pierwszy od kilku miesięcy liczba chorych na Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii przekroczyła 3 tysiące. Koronawirusa stwierdzono w ciągu ponad roku u 3,2 mln osób, z których za wyleczone uznano 2,5 mln. Ostatniej doby zaszczepiono we Włoszech 180 tysięcy osób. Szczepionkę otrzymało dotąd łącznie 6,6 miliona osób. Dwie dawki otrzymały już prawie 2 miliony Włochów.