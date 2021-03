Prezydent Emmanuel Macron rozważa wprowadzenie obowiązkowego szczepienia przeciwko koronawirusowi dla personelu medycznego w szpitalach i domach opieki – informuje dziennik ekonomiczny i „Les Echos”, powołując się na źródła w Radzie Obrony, która debetowała w środę nad sytuacją sanitarną w kraju.

Jak podały władze medyczne na oddziałach covidowych 80 proc. personelu jest zaszczepione, ale gdzie indziej o wiele mniej. Covid-19 stał się pierwszą tzw. chorobą szpitalną.

Niektórzy lekarze uważają za konieczne wprowadzenie obowiązku szczepień personelu pielęgniarskiego.

„Nie możemy dłużej akceptować odmowy szczepień przez personel” – stwierdził prof. François Chast w radiu w France Inter. Uważa on, że personel odmawiający szczepień powinien zostać wykluczony z zawodu.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 25 279 osób, w szpitalach zmarło 293 chorych. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 87 861, a zarażonych do 3 835 595 - podała w czwartek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1 538 chorych, 293 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 220 i wynosi 24 891. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest natomiast 3 633 chorych.