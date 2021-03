Dotychczas wojsko nie reagowało lub ograniczało się do rozbijania tłumów; pojedyncze ofiary można było policzyć na palcach jednej ręki. W weekend doszło jednak do zmiany taktyki i mundurowi zdecydowali otworzyć do manifestantów ogień, co życiem przypłaciło ok. 20 osób. Zatrzymano ponad tysiąc osób.