Paszinjan doszedł do władzy w 2018 r. w wyniku pokojowej rewolucji przeciwko skorumpowanym rządom Republikańskiej Partii Armenii, z której wywodzi się prezydent Serż Sarkysjan, pochodzący zresztą z Górskiego Karabachu. Paszinjan przypieczętował sukces przedterminowymi wyborami, w których jego partia Mój Krok zdobyła 70 proc. głosów i niekwestionowaną większość w parlamencie. Moskwa , najważniejszy sojusznik Erywania, z dystansem podeszła do zmiany władzy. Mimo to po czwartkowej rozmowie Paszinjana z prezydentem Władimirem Putinem Kreml oświadczył, że „sytuacja powinna pozostać w polu konstytucyjnym”, co zinterpretowano jako wsparcie dla premiera. Amerykański Departament Stanu wezwał wojskowych, by nie mieszali się do polityki. Działania wojska potępił też Mevlüt Çavuşoğlu, minister spraw zagranicznych Turcji, którą Ormianie zasadniczo uznają za swojego wroga numer jeden.