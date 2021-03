Była partia Gruewskiego, opozycyjna Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna – Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej, sprzeciwiała się jednak organizacji spisu. Część komentatorów uważa, że przyczyną była obawa, iż Albańczycy ze względu na wyższy przyrost naturalny stanowią więcej niż 25 proc. populacji, co zachęci ich do walki o kolejne prawa . Albańskie partie były koalicjantami wszystkich macedońskich rządów od rozpadu Jugosławii, a w 2019 r. język albański został uznany za drugi urzędowy, choć o nieco mniejszym spektrum zastosowania niż macedoński. Relacje obu narodów są jednak dalekie od ideału. W 2001 r. Albańczycy wzniecili rebelię, a w 2012 r. doszło do wielomiesięcznych zamieszek. To wówczas doszło do mordu we wsi Smiłkowci.