Nowe rozwiązania stanowią odpowiedź na zagrożenia wywołane kolejnymi wariantami wirusa. W Królestwie odnotowuje się około tysiąca zgonów dziennie. Liczba zachorowań waha się w okolicach kilkunastu tysięcy. 12 mln obywateli otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki, ale to nie napawa optymizmem władz.

Od poniedziałku każdy mieszkaniec Wielkiej Brytanii przybywający z jednego z 33 państw z „czerwonej listy” (spośród krajów europejskich dotyczy to jedynie Portugalii) będzie zmuszony poddać się 10-dniowej kwarantannie. Podróżni zakwaterowani zostaną w jednym z 16 hoteli współpracujących z rządem. – Zagwarantowaliśmy dostęp do 4,6 tys. pokoi ‒ poinformował sekretarz zdrowia Matt Hancock.

Za nieprzyznanie się w lotniskowym formularzu do powrotu z kraju z „czerwonej listy” przyjdzie zapłacić jednak dużo więcej. Londyn wprowadza karę grzywny w wysokości do 10 tys. funtów lub nawet do 10 lat więzienia.