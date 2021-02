"W Polsce od początku lutego 94 proc. personelu medycznego domów spokojnej starości i 80 proc. pensjonariuszy zostało zaszczepionych, 93 proc. w Danii, we Włoszech - ponad 4 proc. całej populacji. Te trzy przykłady pokazują, że kampania szczepień w Europie naprawdę przyspieszyła" - mówiła von der Leyen.

Przypomniała, że od grudnia 2020 r. 26 mln dawek szczepionek zostało dostarczonych, a ponad 17 mln osób - zaszczepionych.

"Mimo to faktem jest, że do tej pory w walce z wirusem nie jesteśmy tam, gdzie chcemy być. Za późno autoryzowaliśmy, byliśmy zbyt optymistyczni, jeśli chodzi o masową produkcję i, być może, byliśmy zbyt pewni, że to, co zamówiliśmy, przyjdzie na czas" - zastrzegła.

"Będziemy pracować najciężej jak to możliwe, że osiągnąć nasz cel - zaszczepienia do końca lata co najmniej 70 proc. populacji UE" - zadeklarowała.