Wciąż jednak nie wiadomo, jak będzie przebiegał sam proces. Niejasne jest np., czy do Senatu będą wzywani świadkowie. Podczas ostatniego procesu przesłuchania trwały przed Izbą Reprezentantów, ale już izba wyższa (nad którą kontrolę sprawowali wówczas republikanie) doszła do wniosku, że takowych nie będzie powoływać. Wtedy chodziło o to, żeby proces jak najszybciej zakończyć. Teraz senatorów trapią wątpliwości natury prawnej, a mianowicie, czy wezwani na Kapitol byli pracownicy administracji nie odmówią odpowiedzi na pytania, powołując się na tajemnicę zawodową związaną z pracą w rządzie federalnym. W grę wchodzi więc relatywnie krótki (rok temu trwał trzy tygodnie) proces bez fajerwerków.

Generalnie z projektu pod nazwą „impeachment” zeszło nieco powietrze. Po pierwsze, nowej administracji zależy na tym, żeby Kongres jak najszybciej zajął się jej propozycjami legislacyjnymi, podczas gdy proces zabierze przeznaczony na to czas. I chociaż prezydent Joe Biden zapewnia, że procedura musi być doprowadzona do końca, to od samego początku unika wypowiadania się publicznie na ten temat. Wie, że z przyszłymi „sędziami” będzie musiał teraz współpracować przy przepychaniu swoich projektów.

Wkrótce stało się jasne, że nawet jeśli poszczególnym republikanom nie podobał się sposób, w jaki Trump kończy swoją kadencję, to nie uważają tego za wystarczający powód do stawiania go w stan oskarżenia. W związku z tym kiedy Izba Reprezentantów głosowała za impeachmentem Trumpa, do demokratycznej większości przyłączyło się zaledwie dziesięciu kongresmenów republikańskich, w tym numer trzy w partii, kongresmenka Liz Cheney. Teraz z kolei 45 senatorów z partii uznało, że proces byłego prezydenta jest niezgodny z konstytucją. Tylko pięcioro republikanów – Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse oraz Pat Toomey – przyłączyło się do demokratów, uznając, że procedura powinna zostać doprowadzona do końca.