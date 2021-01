Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła w poniedziałek zatrzymanie Aleksieja Nawalnego przez władze rosyjskie i wezwała do uwolnienia opozycjonisty. "Zatrzymywanie przeciwników politycznych jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji" - napisała szefowa KE.

„Potępiam wczorajsze zatrzymanie Aleksieja Nawalnego przez władze rosyjskie po jego powrocie do Rosji. Władze rosyjskie muszą go natychmiast uwolnić i zapewnić mu bezpieczeństwo. Zatrzymywanie przeciwników politycznych jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji. Nadal oczekujemy również dokładnego i niezależnego śledztwa w sprawie ataku na życie Aleksieja Nawalnego. Będziemy uważnie monitorować sytuację" - napisała von der Leyen w oświadczeniu.

W niedzielę do uwolnienia Nawalnego wezwał też szef dyplomacji UE Josep Borrell. "Upolitycznienie sądownictwa jest niedopuszczalne" - napisał na Twitterze.

Opozycjonista został zatrzymany w niedzielę, niespełna godzinę po tym, gdy samolot rosyjskich linii lotniczych Pobieda, lecący z Berlina, wylądował na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Gdy Nawalny przechodził kontrolę paszportową, podeszli do niego policjanci, którzy zażądali, by poszedł z nimi. Odmówili wyjaśnienia, czy jest zatrzymany. Policjanci nie pozwolili, by Nawalnemu towarzyszyła adwokat Olga Michajłowa, która razem z nim przyleciała z Berlina. Rosyjskie służby więzienne podały, że Nawalny był ścigany listem gończym i ma pozostać w areszcie do decyzji sądu.