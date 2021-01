Mało jest jednak prawdopodobne, by skandal zagroził pozycji Marka Ruttego. To jeden z najdłużej sprawujących funkcję szefa rządu polityków w Europie (robi to bez przerwy od 2010 r.), który nadal cieszy się olbrzymim zaufaniem swoich obywateli. Pomimo skandalu Rutte pozostaje kandydatem na premiera Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), która prowadzi w sondażach. Według badania Kantaru opublikowanego w czwartek centroprawicowe ugrupowanie Ruttego może liczyć na 43 miejsca w liczącej 150 posłów izbie niższej holenderskiego parlamentu. Taki rezultat oznaczałby wzmocnienie VVD aż o 10 mandatów w stosunku do wyników poprzednich wyborów z 2017 r. Dokładnie takie same notowania w badaniu Kantaru partia Ruttego miała w grudniu i listopadzie. VVD nie ma też rywala, który mógłby jej zagrozić. Antyislamska Partia Wolności Geerta Wildersa, której sondaże dają drugie miejsce, według Kantaru może otrzymać 21 mandatów w nadchodzących wyborach.