Zgodnie z przytoczonymi liczbami w MSW pracuje 46,1 tys. osób, nie licząc cywilów oraz poborowych służących w wojskach wewnętrznych. Tego typu wojska to odziedziczone po czasach ZSRR jednostki przystosowane do tłumienia zamieszek i pacyfikowania protestów . Nie licząc poborowych, stan kadrowy tych wojsk to 6716 osób. Do punktowego prześladowania opozycji i środowisk niezależnych wykorzystywany jest jeszcze HUBAZiK, czyli Główny Zarząd ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją. Ten wydział liczył 360 osób.