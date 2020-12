PSRM w ten sposób próbuje przy okazji udaremnić plan Sandu doprowadzenia do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Liderka PAS chciałaby wykorzystać falę entuzjazmu po własnym zwycięstwie, by co najmniej zwiększyć wpływ partii prozachodnich na parlament. Obecnie blok PAS i sprzymierzonej Platformy Godność i Prawda (PDA) ma 26 posłów. Prezydentka elektka może też liczyć na Sąd Konstytucyjny (CCM), na którego czele od kwietnia stoi Domnica Manole. Manole jako sędzia sądu apelacyjnego była uznawana za bliską PDA, za co w 2017 r. zapłaciła pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu (przywrócono ją w 2019 r. podczas krótkotrwałego wspólnego rządu Sandu i socjalistów). Sojusz Sandu z CCM już doprowadził do zawieszenia obowiązywania ustawy pozbawiającej głowę państwa wpływu na służby. Niewykluczone, że obóz prozachodni wykorzysta tę ścieżkę także do uchylenia reszty spornych ustaw.