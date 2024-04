- Mamy ważne sygnały. Te z Francji są np. takie, że reprezentacja Francji w Parlamencie Europejskim może być wzmocniona w tym elemencie, którego powinniśmy się obawiać - mówił Bogdan Zdrojewski, poseł Koalicji Obywatelskiej, w rozmowie z Agnieszką Burzyńską.

PSL mówi: musimy się odróżnić od Platformy, obierzemy ostrzejszy kurs. Mają przedstawić, jaki to będzie kurs w obronie Ukrainy. Co Pan na to?

- PSL cechowały zawsze dwa elementy. Z jednej strony pewna zręczność, czyli umiejętność poruszania się w obrębie własnej grupy elektoratu. Drugi to elastyczność, jeśli chodzi o ten salon europejski. (…) Nie obawiam się tego poglądu, ponieważ będzie to element naszego skrzydła - powiedział Bogdan Zdrojewski.

Jak dodał, Ukraina jest bardzo ważna, bezpieczeństwo Ukrainy jest niezwykle istotne, pomoc dla Ukraińców kluczowa. Przyjęcie Ukraińców było decydujące o naszej pozycji w Europie.

Więcej w materiale wideo.