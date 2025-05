Prawie 100 osób zgłosiło służbom medycznym dolegliwości

Od czwartkowego popołudnia 98 osób – studentów i słuchaczy Akademii Policji w Szczytnie – zgłosiło służbom medycznych dolegliwości żołądkowe i dreszcze. Dziesięć osób trafiło na SOR szpitala powiatowego w Szczytnie, z których sześć już wypisano. Blisko 70 osobom udzielono wsparcia medycznego w przychodni lekarskiej na terenie uczelni – poinformowała o tym po posiedzeniu sztabu kryzysowego zwołanego przez wojewodę warmińsko-mazurskiego zastępca Komendanta-Prorektor Akademii Policji w Szczytnie insp. dr Monika Porwisz.

Według jej informacji chorych nie przybywa w znacznym tempie. W piątek po południu miały się uskarżać na dolegliwości chorobowe dwie nowe osoby.

Komendant Porwisz dodała, że z powodu wysokiej zjadliwości norowirusów osoby chore są odizolowane od innych przebywających na kampusie policyjnym, w których obecnie jest 961 słuchaczy i studentów. Osoby chore pochodzą z całego kraju. Z powodu zachorowania zajęcia w akademii zostały zawieszone.

Powodem dolegliwości jest zakażenie norowirusami

Zastępca warmińsko-mazurskiego państwowego inspektora sanitarnego w Olsztynie Agnieszka Wabik poinformowała, że wyniki wymazów pobranych od sześciu chorych wskazały, że powodem dolegliwości jest zakażenie norowirusami.

"Wirus jest bardzo zjadliwy, więc dość łatwo się rozprzestrzenia. Dlatego dla nas najważniejsze jest przerwanie drogi jego szerzenia" – powiedziała Wabik.

Zapewniła, że na terenie policyjnej uczelni prowadzona jest dezynfekcja klatek schodowych, sal i łazienek.

"Jeżeli chodzi o przyczyny wystąpienia tego zakażenia, to nie są na razie znane. Pobraliśmy ponad 50 próbek żywnościowych, do tego 10 próbek wymazów z powierzchni w kuchni, sanitarne próbki wody. Badamy, czy to jest związane z kuchnią, czy to jest związane z zawleczeniem danego zagrożenia" – przyznała Wabik.

Dodała, że wyniki badań osób chorych będą znane w sobotę, a badania żywności i wymogów sanitarnych najwcześniej w poniedziałek.

"Najważniejsze, że nikomu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo"

"Najważniejsze, że nikomu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Zostały wszystkie procedury wdrożone, dotyczące zabezpieczenia i udzielenia wsparcia zdrowotnego" – zapewnił wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król. Dodał, że informacje na temat zachorowania w Akademii Policji trafią do szefa MSWiA i do kierownictwa policji.

W czwartek szkolenie w Akademii Policji zakończyli wójtowie i burmistrzowie z całego kraju, oni – jak zapewniono po posiedzeniu sztabu – nie zgłaszali żadnych dolegliwości. Z terenu miasta Szczytna służby sanitarne nie otrzymały zgłoszeń od innych osób, które by zachorowały w podobny sposób do przebywających na terenie Akademii Policji.

Wojewoda Radosław Król zapewnił, że zatruć w Akademii Policji w Szczytnie nie można łączyć "w żaden sposób z wydarzeniami, które miały miejsce w Kętrzynie", gdzie przed miesiącem doszło do zatrucia salmonellą. "To całkowicie inna historia, inna sytuacja" – stwierdził.

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej zatruły się 153 osoby. Służbom sanitarnym nie udało się zlokalizować źródła zakażenia. Śledztwo w tej sprawie trwa.