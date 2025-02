Do Ministerstwa Zdrowia oraz Komisji ds. Petycji w Sejmie wpłynęła kolejna petycja w sprawie zakazu reklamy piwa. Podpisało się pod nią 48 tysięcy osób. Wzywa, aby w trybie pilnym zająć się reklamą piwa i zakazać jego szerokiej promocji.

Petycję złożyła influencerka i aktywistka Olga Legosz.

Zakaz reklamy piwa?

Czytamy w niej: "[…] W opinii wielu konsumentów ale i sprzedawców, piwo przestało być alkoholem. Doszliśmy do absurdu, w którym dyskonty spożywcze wydając gazetki sprzedażowe oddzielnie dedykowane alkoholom i produktom spożywczym, piwo umieszczają w sekcji spożywczej". Jak podkreśla autorka petycji, Polacy wydają najwięcej środków finansowych właśnie na piwo, te nadal może być powszechnie reklamowane.

Problemem dodatkowo jest to, że budżety reklamowe piwa wspierają Fundusz Zajęć Sportowych dla dzieci i młodzieży: "[...] fakt ten jest wręcz oburzający, aby ilość zajęć dla dzieci, Ministerstwo Sportu uzależniało od wysokości środków wydawanych na reklamę piwa."

Olga Legosz na swoich kanałach w social mediach podziękowała wszystkim, którzy poparli jej petycję i zaapelowała do polityków: "Jeszcze raz bardzo dziękuję każdej z 48 tysięcy osób, która podpisała się pod petycją. @Szymon.Hołownia teraz Pana ruch. Alkohol powoduje ogromne koszty społeczne i przez jego skutki efektywność policji jak i ochrony zdrowia jest znacznie niższa, a wszyscy za to płacimy. Dlatego akcyza powinna być wysoka i zależna od grama alkoholu zawartego w produkcie. Każdym produkcie z alkoholem. @IzabelaLeszczyna petycja trafiła przede wszystkim do Pani. Ministerstwo Zdrowia, szczególnie biorąc pod uwagę koszty leczenia chorób alkoholowych, nie może pozwolić sobie na reklamę alkoholu. Żadnego. Zachęcanie do picia to również dłuższe kolejki do leczenia nas wszystkich"

/> />

Petycja Olgi Legosz nie jest jedyną, która wpłynęła do Parlamentu. W styczniu tego roku w Senacie odbyła się dyskusja nad petycją, która została złożona jeszcze w 2023 r., a która apeluje o zmianę zasad reklamowania i promocji piwa, a także umożliwienie gminom wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Jak czytamy w petycji: "[…] postulat ten jest odpowiedzią na rosnące obawy społeczne związane z dostępnością alkoholu, szczególnie dla osób nieletnich, i jego negatywnym wpływem na zdrowie publiczne". Podczas posiedzenia głos zabrał Krzysztof Brzózka, były szef Państwowej Agencji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (PARPA). Wyraził zdecydowane stanowisko, aby całkowicie zrezygnować z reklam alkoholu w mediach, tak jak to wygląda na Litwie, w Norwegii i Szwecji. Zwrócił uwagę na to, że na Litwie sprzedaż alkoholu spadła o 20 proc. na skutek wprowadzonych zmian. Krytycznie odniósł się do obecnych zasad reklamowania piwa i poddawał pod rozwagę, czy reklamy z udziałem sportowców i postaci filmowych i bajkowych są zgodne z zasadami etyki. Opowiedział się za całkowitym zakazem reklam piwa.

Polacy są "za"

O opinie w sprawie reklamy alkoholu zapytał ostatnio IBRIS. W podsumowaniu badań czytamy, że blisko połowa badanych Polaków uważa, że reklama piwa daje poczucie, że piwo to produkt bezpieczny i obojętny dla zdrowia. Z ankiet przeprowadzonych przez Instytut wynika, że ponad połowa badanych jest przeciwna reklamowaniu jakiegokolwiek alkoholu. Za całkowitym zakazem reklamy alkoholu opowiedziało się 51 proc respondentów i jest sceptyczna co do lekceważenia zagrożeń wypływających z promocji piwa bezalkoholowego.

„Piwo bezalkoholowe, jest nie tylko produktem powszechnie kojarzonym, ale jest także postrzegane przez 51 proc. badanych jako czynnik sprzyjający lekceważeniu ryzyka zwykłego piwa” – pisze IBRIS.

Polacy twierdzą także, że reklama piwa bezalkoholowego pozwala omijać ograniczenia dla reklamy alkoholu oraz powoduje, że zwykłe piwo odbierane jest jako mniej szkodliwe.

Najnowszy raport OECD alarmuje o wysokim spożyciu alkoholu w Polsce. Wynika z niego, że Polacy najczęściej piją piwo i mocne alkohole – w 2021 r. średnio na osobę spożywali 11 litrów czystego alkoholu, co było jednym z najwyższych w OECD.

OECD krytycznie ocenia to, że Polska złagodziła ograniczenia dotyczące sprzedaży i reklamy alkoholu, i postuluje szereg zmian, takich jak ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, zmniejszenie liczby punktów sprzedaży z alkoholem oraz wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy alkoholu oraz sponsoringu wydarzeń sportowych przez branżę alkoholową.