W poniedziałek w internecie opublikowane zostaną szczegóły na temat prac zespołu zespół do spraw deregulacji - zapowiedział w piątek po spotkaniu z premierem Rafał Brzoska, prezes InPostu.

"W poniedziałek, wszystkie szczegóły (...) będą publicznie dostępne. To co jest bardzo ważne, każdy projekt, nad którym będzie pracował zespół (...) będzie transparentnie do wglądu absolutnie dla każdego, pokazane na stronie internetowej nad czym pracujemy" - powiedział Brzoska.

Dodał, że poniedziałkowa wypowiedź Donalda Tuska ws. pomocy biznesu przy deregulacji sprawiła, że powstał ruch społeczny, zgłosiło się ponad 500 osób, aby pracować nad takimi rozwiązaniami.

W poniedziałek podczas konferencji "Polska. Rok przełomu" szef rządu zaproponował szefowi InPostu stworzenie zespołu, który przygotuje propozycje deregulacji i oświadczył, że chce się regularnie spotykać z przedsiębiorcami. (PAP)