Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego powołała Beatę Stelmach na stanowisko prezesa zarządu Totalizatora Sportowego - poinformowała w piątek spółka.

Stelmach obejmie stanowisko prezesa z dniem 1 lutego 2025 roku. Jest przewodniczącą rady nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), zasiada też w radzie nadzorczej banku Millennium.

Kariera Beaty Stelmach

Beata Stelmach to absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, uzyskała również tytuły MBA na Calgary University oraz w INSEAD. Od początku transformacji gospodarczej pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, pełniła funkcje zarządzające w podmiotach rynku kapitałowego, w tym MCI Capital TFI SA, Intrum Justitia TFI SA, stała na czele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (obecnie Przewodnicząca RN SEG).

Nowa prezes Totalizatora Sportowego

Stelmach w latach 2001–2005 zasiadała we władzach Prokom Software SA; w roku 2013 objęła stanowisko CEO oraz dyrektora generalnego dla Polski i krajów Bałtyckich w firmie General Electric. W okresie 2018–2020 pełniła funkcję prezesa PZL Świdnik. Ponadto sprawowała funkcje doradcze w Banku Światowym, zasiadała także w radach nadzorczych m.in. w Banku BPH oraz HSBC Bank Polska.

W latach 2011–2013 pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiadając za globalną politykę gospodarczą oraz dyplomację publiczną i kulturalną.

4,5 mld zł z totolotka

10 października ubiegłego roku minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski poinformował, że rada nadzorcza Totalizatora Sportowego odwołała ze stanowiska prezesa Rafała Krzemienia. Dodał, że powodem było "niedochowanie najwyższych standardów" przy powoływaniu dyrektorów regionalnych.

Totalizator Sportowy to spółka w należąca do Skarbu Państwa. Planuje w tym roku zwiększyć wpłaty do budżetu państwa do ponad 4,5 mld zł, z rekordowych niemal 4 mld zł zanotowanych w roku ubiegłym.