Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój największej polskiej firmy oznacza nie tylko realizację strategii biznesowej napędzającej zieloną transformację gospodarki oraz zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne kraju. To również szeroko zakrojone działania społeczne, sponsoring i mecenat.

Grupa ORLEN dostarcza energię i paliwa do ponad 100 mln odbiorców w Europie, a produkty koncernu sprzedawane są w ponad stu krajach na całym świecie. Kierowcy mogą tankować paliwo ORLEN-u na ponad 3,5 tys. stacji w Polsce, Austrii, Niemczech, Czechach, na Litwie, Słowacji i Węgrzech. Z osiągnięciami i skalą biznesu korespondują działania społeczne.

Pomoc w walce ze skutkami żywiołu

W 2024 r. szczególnie istotne było wsparcie przekazane podczas powodzi, z którą w drugiej połowie września mierzyły się regiony na południu Polski. Kiedy w wyniku ulewnych deszczy wezbrały rzeki na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce, strażacy przy wsparciu mieszkańców dzień i noc robili wszystko, by woda nie przelała się przez korony wałów. Tam, gdzie walka okazała się przegrana, żywioł niszczył wszystko, co spotkał na swojej drodze: mieszkania, gospodarstwa, szkoły, zakłady pracy czy infrastrukturę drogową, ale też położone pod ziemią wodociągi i światłowody. W wyniku powodzi ucierpiały tysiące ludzi, którzy gdy woda opadła, musieli zacząć odbudowywać swój dobytek.

Od początku walki z żywiołem na rzecz wsparcia powodzian i pomagających im służb ratowniczych zaangażowała się Grupa ORLEN. Na specjalny program pomocowy „Jesteśmy razem” przekazała 35 mln zł. Na sumę tę składają się zarówno środki przekazane bezpośrednio przez spółkę, jak i zgromadzone w ramach specjalnych akcji realizowanych wspólnie z klientami oraz pracownikami.

Jednym z działań pomocowych było umożliwienie bezpłatnego tankowania służbom. Od połowy września jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz ratownicy wodni na 120 stacjach benzynowych z terenów powodziowych mogli tankować pojazdy bez opłat. Przez dwa tygodnie akcji funkcjonariusze tych służb wlali do baków wozów ponad 300 tys. litrów paliwa. Na stacjach czekały na nich również darmowe ciepłe napoje.

ORLEN uruchomił ponadto wsparcie skierowane bezpośrednio do osób poszkodowanych. Na wskazanych stacjach klienci indywidualni mogli tankować paliwa w niższej cenie.

Kolejna akcja ORLEN-u wspierająca mieszkańców południowej Polski, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy, to przekazanie na rzecz powodzian wpływów ze sprzedaży kawy lub herbaty. Akcja zorganizowana przez koncern cieszyła się dużym powodzeniem, czego potwierdzeniem jest uzyskanie podczas jej trwania jednego z najlepszych wyników sprzedażowych w ostatnich dwóch latach. Poszkodowanych wspierali również uczestnicy programu lojalnościowego ORLEN VITAY. Każde 5 tys. zebranych punktów to równowartość 25 zł. Pozyskane w ten sposób środki trafiły do organizacji wspierających walkę ze skutkami żywiołu: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Działania Grupy ORLEN objęły również wsparcie rzeczowe w postaci sprzętu, środków chemicznych oraz worków przeciwpowodziowych – zarówno dla Państwowej Straży Pożarnej, jak i dotkniętych żywiołem samorządów.

Warto dodać, że ORLEN wspiera strażaków nie tylko w sytuacjach kryzysowych. W tym roku w nowej odsłonie programu grantowego „ORLEN. Jesteśmy razem” przeznaczono rekordowe 10 mln zł na wsparcie państwowych i ochotniczych jednostek straży pożarnej w całej Polsce. Dofinansowanie do zakupu sprzętu, wyposażenia, a także specjalistycznych szkoleń i pomocy psychologicznej zostało przyznane 211 jednostkom.

– Staramy się jak najlepiej wypełniać nasze zadania społeczne, dlatego wspieramy tych, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo – wyjaśniła Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu ORLEN-u. – Kluczowe w naszym działaniu były wszystkie konsultacje ze środowiskiem służb ratowniczych. W zasadzie to strażacy nakreślili ramy nowego programu, a my po prostu odpowiedzieliśmy na ich potrzeby – dodała.

Dzieci w centrum uwagi

ORLEN angażuje się też aktywnie w pomoc najmłodszym. Najczęstszą przyczyną zgonów dzieci w Polsce, zaraz po wypadkach, są choroby nowotworowe. Rocznie taką diagnozę dostaje ok. 1,1 tys. dzieci, a kolejne 3 tys. pozostaje w trakcie intensywnego leczenia. Dzięki postępowi medycyny ponad 80 proc. młodych pacjentów udaje się wyleczyć, jednak onkologia dziecięca wymaga olbrzymich nakładów sprzętowych i diagnostycznych. I właśnie na ten cel przeznaczone będą pieniądze zebrane podczas 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 26 stycznia 2025 r. miliony Polaków otworzą swoje serca i portfele, by wesprzeć tę największą w Polsce zbiórkę publiczną. Na ulicach miast i miasteczek pojawi się ok. 120 tys. wolontariuszy, a niemal 1,7 tys. sztabów będzie organizowało towarzyszące wydarzenia i aukcje charytatywne w internecie. W tym roku razem z WOŚP zagra również ORLEN.

/> />

Jak mówią przedstawiciele koncernu – nie mogło tu zabraknąć ORLEN-u. Realizuje on bowiem różne programy i projekty wspierające aktywność oraz rozwój młodego pokolenia, nie sposób zatem pominąć mierzących się z najpoważniejszym wyzwaniem, a więc poważną chorobą.

Przez cały styczeń 2025 r. na stacjach paliw ORLEN-u przy kasach będą ustawione skarbonki WOŚP. Prawie 2 tys. stacji paliw ORLEN-u w Polsce i dziesiątki tysięcy obsługiwanych codziennie klientów tworzy ogromny potencjał.

Jak podkreśla spółka, decyzję o nawiązaniu współpracy z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poprzedziły badania, w których prawie 80 proc. ankietowanych wskazało, że ORLEN powinien grać z WOŚP.

Dla sportu zawodowego i amatorskiego

Innym ważnym obszarem aktywności ORLEN-u, kryjącym ogrom pozytywnej energii, ale też przesłanie pozytywnie wpływającej na zdrowie aktywności, jest sport.

Od lat obok orzełka na piersi na koszulkach reprezentacji Polski w wielu dyscyplinach widnieje także logo ORLEN-u. Koncern wspiera polskich sportowców w drodze po medale w różnych dyscyplinach – zarówno na igrzyskach olimpijskich, światowych i europejskich mistrzostwach, jak i w krajowych rozgrywkach.

Zaangażowanie ORLEN-u umożliwia polskiej reprezentacji olimpijskiej reprezentowanie kraju podczas najważniejszej imprezy sportowej na świecie. Koncern towarzyszy biało-czerwonym od igrzysk w Atenach w 2004 r., a w 2016 r. nawiązał współpracę z Polskim Komitetem Paralimpijskim.

Marka ORLEN towarzyszy też zawodnikom i zawodniczkom oraz kibicom podczas najważniejszych wydarzeń piłkarskich. ORLEN na mocy umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej jest sponsorem generalnym polskiej piłki nożnej, nie tylko mężczyzn, lecz także kobiet, młodzieży i seniorów.

Warto zauważyć, że seniorska reprezentacja mężczyzn grała na kilku ostatnich dużych imprezach międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata w 2022 r. w Katarze i mistrzostwach Europy w 2024 r. w Niemczech. Sukcesy święciły również drużyny narodowe do lat 17 – młodzieżowcy dotarli do półfinału mistrzostw Europy w 2023 r., natomiast żeńska kadra znalazła się w ćwierćfinale MŚ w 2024 r. w Dominikanie.

Od 2012 r. ORLEN zaangażowany jest w rozwój polskiej siatkówki. Nie trzeba nikomu przypominać, że w ostatnich latach polscy siatkarze dwukrotnie zdobywali tytuły mistrzów świata (w 2014 i 2018 r.), a także mistrzów Europy (w 2009 i 2023 r.). W 2023 r. drużyna mężczyzn wygrała Ligę Narodów, a reprezentacja kobiet zajęła w niej trzecie miejsce. Z kolei na igrzyskach olimpijskich w Paryżu drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia sięgnęła po srebrne medale. Było to pierwsze olimpijskie podium siatkarskiej kadry od 48 lat.

ORLEN jest też strategicznym sponsorem polskiej piłki ręcznej. Współpraca obejmuje sponsoring reprezentacji mężczyzn i kobiet wszystkich kategorii wiekowych oraz rozgrywki ORLEN Pucharu Polski Mężczyzn i ORLEN Pucharu Polski Kobiet. Z kolei na mocy umowy z Polskim Związkiem Koszykówki ORLEN jest strategicznym partnerem męskich i żeńskich reprezentacji Polski w koszykówce 5x5 oraz 3x3, a także sponsorem tytularnym najwyższych klas rozgrywkowych w kraju: ORLEN Basket Ligi Kobiet i Mężczyzn.

/> />

Nie mogło zabraknąć ORLEN-u także na jednej z najważniejszych imprez kolarskich na świecie – koncern jest sponsorem głównym wyścigu Tour de Pologne, który w 2023 r. obchodził swoje 80. urodziny.

Zimą sportowych emocji dostarcza milionom Polaków narciarstwo. ORLEN wspiera m.in. takie dyscypliny, jak: skoki narciarskie, biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie, snowboard czy kombinację norweską. W ramach współpracy koncern sponsoruje wydarzenia najwyższej rangi organizowane przez Polski Związek Narciarski, w tym zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Do tego wspólnie ze Polskim Związkiem Narciarskim rozwijane są programy szkoleniowe takie jak ORLEN Szukamy Następców Mistrza (Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej) oraz PolSKI Mistrz (Narodowy Program Rozwoju Narciarstwa Zjazdowego w Polsce).

Szczególne miejsce zajmuje też królowa sportu. ORLEN jest sponsorem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki od 2010 r., a marka występuje w nazwach ważnych imprez lekkoatletycznych organizowanych w kraju, w tym mistrzostw Polski. ORLEN wspiera także sportowców indywidualnych, m.in. trzykrotną mistrzynię olimpijską w rzucie młotem Anitę Włodarczyk.

Firma od lat wspiera również polskich zawodników oraz młodych adeptów sportów motorowych. ORLEN Team zrzesza najlepszych kierowców, a od 2024 r. także pozostałych sportowców indywidualnych wspieranych przez ORLEN. Filary ORLEN Team to Robert Kubica w elitarnej Formule 1, a także Bartosz Zmarzlik, pięciokrotny żużlowy indywidualny mistrz świata.

Koncern stawia jednak tylko na sport zawodowy. W 2025 r. ruszy realizacja Programu Sportowego ORLEN. To pierwszy tak szeroko zakrojony projekt realizowany na podstawie nowej polityki sponsoringowej koncernu. Skierowany jest do lokalnych, dziecięcych i młodzieżowych klubów sportowych, a jego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego trybu życia.

Jak wskazują przedstawiciele koncernu, ORLEN koncentrował się do tej pory na wsparciu mistrzów sportu. Teraz równoważy swoje podejście, zwiększając nacisk na finansowanie programów skierowanych do najmłodszych. Program Sportowy ORLEN i towarzysząca mu kampania społeczna „Sport to szkoła życia” od początku zyskały bardzo pozytywny i szeroki oddźwięk w całym kraju.

Obecnie trwa proces wyłaniania beneficjentów programu.

Szeroko zakrojony mecenat kultury

„Człowieka nie należy wychowywać tylko do zawodu, ale także do twórczego wypoczynku. Jest to bowiem jedyna forma wykorzystywania wolnego czasu, jaka człowieka odbudowuje wewnętrznie i czyni z niego istotę usatysfakcjonowaną i zdrową” – pisał Władysław Kopaliński. O ten twórczy wypoczynek od lat troszczy się ORLEN będący mecenasem muzeów i dużych wydarzeń kulturalnych.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest jednym z najstarszych w Polsce. Gmach, w którym obecnie mieści się siedziba instytucji, powstał przed drugą wojną światową; gromadzi kolekcję około 860 tys. dzieł sztuki z Polski i zagranicy, od starożytności po współczesność. Mecenasem muzeum jest ORLEN i to m.in. dzięki jego wsparciu można właśnie oglądać wystawę „Józef Chełmoński”, na której zgromadzono ponad sto obrazów mistrza.

Zamek Królewski w Warszawie to z kolei kulturalne serce Warszawy i cel podróży turystów polskich i zagranicznych. Aktualnie w ramach wystawy czasowej Zamek prezentuje arcydzieła z Narodowego Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Chanenków w Kijowie. Wcześniej w tym roku można było podziwiać m.in. wystawy „Matejko nieznany. Dzieła z kolekcji prywatnych” czy „Postać żołnierza w zbroi all’antica”, na której prezentowano dzieło Rafaela.

Z mecenatu ORLEN-u korzysta także Teatr Wielki – Opera Narodowa. To największa instytucja kultury w Polsce spełniająca misję narodową i odgrywająca strategiczną rolę w polskiej kulturze. Tylko w tym kwartale zaplanowano trzy premiery: w październiku po raz pierwszy na scenie pojawił się balet „Peer Gynt” z librettem Edwarda Cluga do muzyki Edvarda Griega, w listopadzie w nowej inscenizacji pokazała się „Czarna maska” Krzysztofa Pendereckiego, a w grudniu będzie można usłyszeć nowy spektakl operowy „Wòlô Bòskô”, czyli cykl pieśni kaszubskich – kompozycji Łukasza Godyli.

/> />

Koncern udziela wsparcia również Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina, a najważniejszym wydarzeniem objętym mecenatem jest Konkurs Chopinowski, jedna z największych imprez kierowana do miłośników muzyki poważnej z całego świata. Współpraca ma miejsce również przy organizacji międzynarodowego festiwalu Chopin i Jego Europa, Koncertów Urodzinowych i Koncertów Requiem.

ORLEN był też mecenasem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej „Eufonie” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas wydarzenia prezentowane są wielkie dzieła, muzyka dawna i współczesna, eksperymenty, transformacje i nowoczesne interpretacje. W 2024 r. po raz pierwszy Eufonie wyszły z koncertami poza Warszawę i zawitały również do Krakowa, Lusławic, Lublina, Katowic i Dębicy.

ORLEN stale wspiera także Muzeum POLIN, które opowiada historię Żydów polskich, a także galerię Zachęta prezentującą sztukę współczesną. Firma mająca rafinerię w Płocku nie zapomina o tamtejszych mieszkańcach i instytucjach. Jest sponsorem Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego oraz Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego.

Na rzecz nauki i społeczeństwa

Z myślą o rozwoju polskiej nauki ORLEN zaangażował się w Program Explory. To największy tego rodzaju projekt w Polsce, którego głównym celem jest wyłonienie, a potem wspieranie młodych naukowych talentów. W 2024 r. odbyła się już 13. edycja konkursu, a udział w niej wzięło ponad tysiąc osób. W finale konkursu, który odbył się w październiku w Gdyni, zaprezentowały się 33 najlepsze projekty STEAM. Wspierając projekt Explory, ORLEN nie tylko wyróżnia najbardziej kreatywne i wartościowe pomysły, lecz trakże angażuje się w rozwój naukowy uczniów, do których docierają aktywności w ramach programu. Od startu tej inicjatywy zrealizowanych zostało już blisko 2,1 tys. innowacyjnych projektów badawczych i naukowych.

W działania ORLEN-u z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu wpisuje się także wiele inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności, w których spółka ma oddziały. To m.in. bezpłatne lekcje pływania dla uczniów z płockich szkół, wsparcie oczyszczania rzeki w Sanoku czy akcja „Wakacje z ORLEN-em” na rzecz mieszkańców Gdańska. A to tylko niektóre przykłady.

TOM

Partner