W grudniu poznamy projekt ustawy, który ustali zasady zarządzania spółkami Skarbu Państwa. W obsadzie najważniejszych stanowisk w kluczowych przedsiębiorstwach minister aktywów państwowych proponuje korzystanie z usług niezależnego doradcy personalnego lub powołanie komitetu nominacyjnego.

Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad nowymi zasadami nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Szef resortu Jakub Jaworski zapowiedział, że „kodeks stanie się cennym narzędziem także dla spółek nadzorowanych przez inne ministerstwa i będzie wspierał je w dążeniu do osiągania najwyższych standardów operacyjnych i etycznych”. Chce m.in. zaostrzyć kryteria naboru członków do rad nadzorczych spółek, pracuje też nad rekomendacjami dotyczącymi równouprawnienia płci niedoreprezentowanej w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Do publicznych konsultacji projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym ma trafić w najbliższych tygodniach.

Nowe zasady mają dotyczyć nie tylko najważniejszych menedżerów spółek Skarbu Państwa, ale w ogóle wszystkich uczestników procesu nadzorczego, czyli pracowników ministerstwa, członków rad nadzorczych i zarządów.

Kodeks skupia uwagę m.in. na zasadach współpracy pomiędzy organami, kwestiach wynagrodzeń oraz postępowań kwalifikacyjnych do władz spółek. „Rada Nadzorcza ma sprawować nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, dbając jednocześnie o wzrost wartości spółki w długim terminie i zwracać szczególną uwagę na spójność działań inwestycyjnych i rozwojowych spółki do przyjętej przez nią strategii. Natomiast w skład Rady Nadzorczej mają wchodzić członkowie zapewniający merytoryczny i bieżący nadzór nad spółką, przy zachowaniu różnorodności w odniesieniu do płci oraz niedyskryminacji w odniesieniu do wszystkich innych cech” – przekazuje MAP.

Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski ocenił, że przy prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego nacisk należy położyć na sprawdzenie kwalifikacji i predyspozycji, a nie tylko na spełnienie wymogów formalnych. „Potem w ciągu kilku tygodni zaproponujemy nowelizację ustawy regulującej nadzór nad spółkami. Chcemy zaostrzyć pewne kryteria, uporządkować procesy zapisane w ustawie. Celem nadrzędnym jest, by w organach spółek byli ludzie merytorycznie przygotowani, którzy stanowią gwarancję, że spółka będzie się dobrze rozwijać” – powiedział minister.

Zmienione reguły mają obowiązywać nie tylko najważniejszych menedżerów spółek, ale wszystkich uczestników procesu nadzorczego, czyli także pracowników ministerstwa

W przypadku spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz w innych podmiotach, gdzie jest to „uzasadnione stopniem skomplikowania danego postępowania lub specyfiką poszukiwanego kandydata”, kodeks zaleca korzystanie z usług niezależnego doradcy personalnego lub powołania komitetu nominacyjnego.

Bartosz Sambożuk, radca prawny z kancelarii MGS Law specjalizujący się w prawie handlowym, mówi w rozmowie z DGP, że przedstawione przez szefa MAP założenia ustawy są ogólnikowe, choć podkreśla, że jest to krok w dobrym kierunku. – Ciężko oceniać poszczególne założenia, kiedy nie mamy konkretnego projektu ustawy – mówi Sambożuk. – Wszystko zależy od tego, jak te zasady będą egzekwowane w przyszłości, bo teoretycznie jest to powtórzenie zasad, które po części pokrywają się z zapisami już obowiązujących przepisów i wewnętrznych regulacji spółek – dodaje. ©℗