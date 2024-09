Premier Donald Tusk zapowiedział program odbudowy terenów dotkniętych powodzią, za który odpowiedzialny będzie rząd i samorząd. Chodzi o pieniądze na odbudowę infrastruktury, porządkowanie miast i wsi.

Plan odbudowy po powodzi

Premier podkreślił na wtorkowym posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że pomoc indywidualna na odbudowę mieszkań, domów czy budynków gospodarczych "to jest nie koniec, tylko początek pomocy państwa". "Jeśli chodzi o te masywniejsze kwestie - odbudowa infrastruktury, porządkowanie miast i wsi - będziemy za to brali jako rząd wspólnie z samorządem odpowiedzialność" - powiedział.

Zaznaczył, że nad programem odbudowy pracuje cały rząd. "Wszystkie resorty będą w to zaangażowane" - dodał.

Premier zapowiada środki na program odbudowy i przemyślenia budżetowe

O finansowaniu programu premier ma rozmawiać z ministrem finansów. "W tej chwili środki, jakie zarezerwowaliśmy (miliard zł - PAP) dotyczą pomocy bezpośredniej dla ludzi, ale będziemy musieli także przemyśleć założenia budżetowe i wziąć pod uwagę te konieczności" - powiedział szef rządu.

Dodał, że program odbudowy zostanie zaprezentowany "zaraz po zakończeniu akcji przeciwpowodziowej i ratowniczej". "W szczegółach podamy informacje i harmonogram działania" - mówił.

Rząd planuje wykorzystanie środków europejskich w odbudowie

"Będziemy także montować mechanizm pomocowy z użyciem środków europejskich. Przygotowujemy pełną koordynację, rząd - samorząd - Unia Europejska, żeby maksymalnie wykorzystać wszystkie możliwości, jakie są w naszej dyspozycji" - dodał.

Z kolei szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek poinformował we wtorek w radiowej Trójce, że w nocy rząd przyjął rozporządzenie określające, jakie środki pomocowe będą uruchomione dla wszystkich gmin dotkniętych powodzią. Wskazał, że rozporządzenie pozwoli uruchomić zasiłek celowy, łącznie 10 tys. zł dla gospodarstwa domowego, w tym 8 tys. zł na podstawie ustawy o pomocy społecznej i 2 tys. zł na podstawie "ustawy powodziowej". Dodał, że rozporządzenie przewiduje też wsparcie dla przedsiębiorców, których firmy zostały zniszczone, a którzy chcą utrzymać zatrudnienie. Doprecyzował, że będą oni mogli otrzymać częściową refundację wynagrodzeń. Wymienił, że rozporządzenie zakłada też wsparcie na odbudowę domów.