W latach 2009-2019 osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu, były poszkodowane z powodu mniej korzystnego sposobu waloryzacji świadczeń. Zjawisko to, określane mianem "emerytur czerwcowych", wynikało z różnic w obliczeniach emerytur dla osób przechodzących na świadczenia w czerwcu w porównaniu do innych miesięcy. Skutkowało to ostatecznie niższymi emeryturami. Czy są możliwe szybkie zmiany tego stanu rzeczy?