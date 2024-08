Zbliżający się koniec lata, to dobra okazja dla osób z niepełnosprawnością, aby skorzystać z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Taki wyjazd to połączenie aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem. Cenę turnusu określa organizator. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku i sytuacji finansowej wnioskodawcy. Wiemy, jak uzyskać dofinansowanie z PFRON.

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach co najmniej 20-osobowych o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników. Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. Różnią się od wyjazdów do sanatoriów NFZ tym, że na turnusach rehabilitacjach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej uczestników wyjazdu, z myślą o poprawie ich stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.

Kto może otrzymać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Każda osoba niepełnosprawna, która ma wniosek o skierowanie na turnus od lekarza i orzeczenie o:

stopniu niepełnosprawności,

całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

niepełnosprawności – jeśli ma mniej niż 16 lat,

grupie inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,

stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,

rodzic osoby niepełnosprawnej, która spełnia powyższy warunek – jeśli ta osoba ma mniej niż 18 lat.

Jeśli lekarz dodatkowo zaznaczy i uzasadni we wniosku, że osoba niepełnosprawna potrzebuje opiekuna – można też starać się o dofinansowanie dla opiekuna.

Osoba, która ma być opiekunem, musi spełnić poniższe warunki:

nie jest w kadrze na turnusie,

nie jest osobą niepełnosprawną, która wymaga czyjejś opieki,

ma więcej niż 18 lat,

ma 16–18 lat – jeśli jest osobą z rodziny osoby niepełnosprawnej i z nią mieszka.

Kryteria dochodowe przy dofinansowaniu do turnusu rehabilitacyjnego

Osoba z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie, ubiegając się o dofinasowanie do turnusu rehabilitacyjnego musi spełniać kryterium dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie automatycznie pomniejszy się o kwotę, o którą dochód został przekroczony. Jeśli jednak sytuacja materialna czy losowa wnioskodawcy jest trudna, można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie złożyć pisemne wyjaśnienie, wtedy dofinansowanie może zostać wypłacone bez pomniejszenia.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego można złożyć elektronicznie, w systemie SOW, w PCPR w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Czasami również organizatorzy turnusów oferują pomoc w dopełnieniu formalności, niezbędnych do uzyskania dofinansowania. Wniosek o dofinasowanie do turnusu rehabilitacyjnego można złożyć w dowolnym momencie.

Źródło: PFRON, gov.pl