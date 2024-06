W poniedziałek rząd ma się zająć projektem założeń projektu budżetu państwa na rok 2025 - wynika z opublikowanego porządku posiedzenia Rady Ministrów w dniu 10 czerwca.

Założenia do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok

Zgodnie z procedurą przyjmowania budżetu, w przyszłym tygodniu rząd powinien przesłać do Rady Dialogu Społecznego założenia do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

Jak poinformował w piątek wiceminister finansów Jurand Drop, w jego ocenie założenia makroekonomiczne do budżetu na 2025 r. będą bardzo podobne do tego, co zostało opublikowane w wieloletnim planie finansowym państwa. "W ciągu ostatnich tygodni od opublikowania wieloletniego planu finansowego państwa nie pojawiły się jakieś nowe dane, które gruntownie zmieniałyby naszą sytuację i naszą wiedzę o tej sytuacji" - podkreślił Drop.

Prognozy makroekonomiczne na 2025 rok

Według wieloletniego planu finansowego państwa w 2025 r. PKB ma wzrosnąć o 3,7 proc., średnioroczna inflacja ma wynieść 4,1 proc. Przyjęto, że stopa bezrobocia wg metodologii BAEL ma wynieść 2,7 proc., nominalny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma sięgnąć 4,4 proc. PKB, a dług sektora finansów publicznych ma wynieść 57,3 proc. PKB.(PAP)

