Sztuczna inteligencja to temat przewodni wyjątkowego wydania specjalnego DGP z okazji Dnia Dziecka. Wszystkie teksty i ilustracje do tego numeru zostały stworzone przez dzieci, co nadaje mu unikalny i świeży charakter. Przygotujcie się na fascynującą podróż do świata AI oczami najmłodszych! Już teraz zdradzamy kilka zaplanowanych tematów: Czy sztuczna inteligencja może mieć uczucia?

Miasta przyszłości – jakie będą i co nam przyniosą?

Czy sztuczna inteligencja może stać się bronią?

Czy roboty mogą być kreatywne?

Czy sztuczna inteligencja zastąpi nauczycieli?

Zmiany w prawie związane z rozwojem sztucznej inteligencji

Czy robot może być przyjacielem?

Czy dzięki sztucznej inteligencji będzie bezpieczniej? Nie przegap tego wyjątkowego wydania! Czekają na Ciebie fascynujące artykuły, które odkryją przed Tobą przyszłość technologiczną widzianą oczami dzieci! Wydanie specjalne już 29 maja 2024.