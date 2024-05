Prezydent Andrzej Duda podkreślił w piątek, że Polsce potrzebne są nowe procedury, które pozwolą na szybkie interweniowanie w przypadku zagrożenia. Rozwiązania zostały ujęte w prezydenckim projekcie ustawy skierowanym do Sejmu. Prezydent poinformował także, że trwają prace nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda przypomniał, że w czwartek złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Podkreślił, że Polsce potrzebne są nowe procedury, które będą pozwalały na szybkie interweniowanie w przypadku zagrożenia.

"Pracowaliśmy nad tymi rozwiązaniami legislacyjnymi dłuższy czas, konsultując je z dowódcami naszego wojska, premierem i jego współpracownikami. Oddaliśmy je w tej chwili pod ocenę parlamentu. Mam nadzieję, że te przepisy dla bezpieczeństwa RP, umożliwienia lepszego funkcjonowania tym, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i muszą szybko i sprawnie podejmować interwencje w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa RP, będziemy mogli szybko przekazać w ich ręce, by mogli z nich korzystać w codziennej pracy i służbie, jeżeli zajdzie taka potrzeba" – powiedział Duda.

Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia polskim wojskiem

Wskazał, że rozwiązania zawarte w projekcie bazują na dotychczasowych doświadczeniach i przewidują m.in. zmiany w zakresie systemu kierowania i dowodzenia polskim wojskiem oraz przywrócenie dowództw rodzajów wojsk.

Duda oświadczył, że obecnie przygotowywana jest nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, która uwzględnia "wszystkie okoliczności, zdarzenia, doświadczenia, także w aspekcie strategicznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa narodowego". Dodał, że w marcu w BBN został powołany zespół, który prowadzi te prace.

Mam nadzieję, że wspólnie w niedługim czasie wypracujemy ten nowy, potrzebny dzisiaj bardzo Polsce dokument - powiedział prezydent.

O skierowaniu do Sejmu 42-stronnicowego projektu ws. wzmacniania zdolności państwa do przeciwdziałania zagrożeniom poinformowało w czwartek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które przygotowywało przepisy we współpracy z Kancelarią Prezydenta.

Jak przekazało BBN, prezydencka inicjatywa przewiduje wprowadzenie zmian w obszarze militarnym oraz pozamilitarnym, które wzmacniają zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, podprogowym oraz bezpośredniej agresji zbrojnej.

Projekt reformy struktury dowodzenia Siłami Zbrojnymi

Projekt realizuje drugi etap reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W ramach reformy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekształcone mają zostać w Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych. Utworzone mają zostać poszczególne dowództwa rodzajów sił zbrojnych: Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych oraz Dowództwo Marynarki Wojennej.

Ponadto projekt zakłada podporządkowanie Wojsk Obrony Terytorialnej Dowódcy Sił Połączonych oraz utworzenie Wojsk Medycznych i Wojsk Wsparcia Sił Zbrojnych jako specjalistycznego komponentu właściwego dla zabezpieczenia medycznego wojsk podporządkowanego Szefowi Sztabu Generalnego WP.(PAP)

