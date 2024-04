Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała w środę projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który ma pozwolić na wypłatę dodatku w wysokości 1000 zł brutto pracownikom opieki społecznej. Według rządowych szacunków rozwiązanie to obejmie ok. 190 tys. osób.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej - dodatki dla pracowników opieki

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Regulacja ma umożliwić wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku w wysokości 1000 zł brutto wszystkim pracownikom opieki społecznej.

Szczegóły nowelizacji i jej zakres - liczba beneficjentów i kwoty dodatku

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że według rządowych szacunków rozwiązanie to obejmie ok. 190 tys. osób, w tym 133 tys. pracowników pomocy społecznej, 23 tys. pracowników pieczy zastępczej i 32 tys. pracowników opieki nad dziećmi do lat 3.

Wskazała, że kwota dodatku wyniesie 1000 zł brutto, czyli około 681 zł netto. "Co istotne, samorządy nie będą partycypowały w kosztach, pochodne od wynagrodzeń zostaną ujęte w kwocie dodatku przekazanej samorządom" - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Zaznaczyła, że dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń.

Przyjęcie poprawek do projektu - jednomyślne poparcie posłów

Podczas rozpatrywania przepisów projektu wprowadzono redakcyjne poprawki Biura Legislacyjnego. Zaakceptowano także poprawki posła Lewicy Tadeusza Tomaszewskiego, które zakładają możliwość dofinansowania wynagrodzeń przez pracodawców samorządowych także w formie dodatku motywacyjnego.

Za całością projektu posłowie opowiedzieli się jednogłośnie.

Zasięg dodatków finansowych - wykaz zawodów i placówek objętych wsparciem

Zgodnie z projektem dodatki finansowe obejmą osoby pracujące w: jednostkach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, w centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, czy w klubach samopomocy.

Chodzi także o osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, o asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracowników placówek wsparcia dziennego, a także chodzi o instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, które prowadzone są przez samorządy, czyli o żłobki, kluby dziecięce i o dziennych opiekunów.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ jann/