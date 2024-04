"Czy to trwa za długo? Wiem, że wielu z nas chciałoby już, żeby to wszystko, na co mieliśmy nadzieję przed 15 października, stało się tu i teraz, bo czekaliśmy osiem lat. Ale również dlatego, że czekaliśmy osiem lat, ja uważam - że jeśli o to proszą specjaliści, prawnicy, ci, którzy piszą te ustawy i ci, którzy dzisiaj nad nimi pracują w komisjach - żeby to był jeszcze tydzień dłużej, dwa tygodnie dłużej, a nawet ten miesiąc dłużej - to warto im tę szansę dać" - stwierdził marszałek.