Powinniśmy móc wykorzystywać rosyjskie środki nie tylko na odbudowę zniszczonej wskutek wojny Ukrainy, ale też na jej na uzbrojenie - oświadczył szef MSZ Łotwy Kriszjanis Karinsz. "Według mnie należy spojrzeć na to szerzej - nie tylko na zyski z aktywów, ale też na same aktywa i aktywa rządowe, które są w różnych bankach europejskich."- dodał.

"Obecnie w UE zmierzamy w kierunku wykorzystywania zysków z zamrożonych aktywów. To kilka miliardów euro. Środki te mogą być wykorzystane na pomoc Ukrainie" - powiedział Karinsz na wspólnej konferencji prasowej z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim w Rydze.

"Według mnie należy spojrzeć na to szerzej - nie tylko na zyski z aktywów, ale też na same aktywa i aktywa rządowe, które są w różnych bankach europejskich. To setki miliardów" - dodał szef łotewskiej dyplomacji. Powinniśmy móc wykorzystać te środki nie tylko na odbudowę Ukrainy, ale też na uzbrojenie Ukrainy - oznajmił Karinsz.