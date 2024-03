Odbyła się konferencja prasowa dotycząca reakcji Narodowego Banku Polskiego na złożenie wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego. – Dziś stajemy wobec próby złamania niezależności polskiego Banku Centralnego podjętej przez kilkudziesięciu posłów. Dzieje się to przez wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu – mówił Paweł Szałamacha.

Politycy z koalicji rządzącej złożyli oficjalny wniosek do marszałka Sejmu, mający na celu postawienie Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), przed Trybunałem Stanu. W dokumencie tym wyliczono wiele zarzutów skierowanych przeciwko Glapińskiemu. Do sprawy odniósł się NBP.

– Stwierdzamy, że to nie jest sprawa personalna tej jednej osoby, to rozbijanie podstaw państwa polskiego i jego gospodarki – powiedział członek zarząu NBP Paweł Szałamacha.

– Podstawowy zarzut stawiany prezesowi to zakup na rynku wtórnym obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, co - jak twierdzą oskarżyciele - stanowi złamanie konstytucji. Narodowy Bank Polski, tak jak i system amerykańskiej Rezerwy Federalnej, Bank Anglii czy Europejski Bank Centralny, dokonywał skupu obligacji w okresie COVID-u. W latach 2020-2021 skupił ok. 144 mld zł obligacji. Operacje te były przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów, na otwartych aukcjach. Aukcje te były ogłaszane publicznie, dostępne dla wszystkich banków mających dostęp do systemów transakcyjnych NBP

Więcej informacji podamy za chwilę