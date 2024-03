W wyborach do sejmików 29,4 proc. respondentów zagłosowałoby na PiS, 27,4 proc. - na KO, 10,5 proc. - na Trzecią Drogę, 8,4 proc - na Lewicę, a 7,5 proc. na Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

W sondażu, którego wyniki portal Wp.pl opublikował we wtorek, ankietowanych zapytano, czy zamierzają głosować w wyborach samorządowych 7 kwietnia. "63,7 proc. ankietowanych powiedziało, że planuje zagłosować. 32,6 proc. nie chce brać udziału w wyborach, a 3,7 proc. jest niezdecydowanych" - czytamy.

Kto do sejmiku wojewódzkiego?

Respondenci odpowiedzieli także na pytanie, na który z komitetów zamierzają głosować w wyborach do sejmiku wojewódzkiego. "Zgodnie z sondażem, w wyborach do sejmików największe poparcie zyskałoby Prawo i Sprawiedliwość, na które w skali kraju chce zagłosować 29,4 proc. ankietowanych. To mniej o 0,4 pkt proc. w porównaniu do sondażu przeprowadzonego tydzień temu" - informuje Wirtualna Polska.

Dodaje, że "na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,4 proc. (mniej o 0,7 pkt proc.)". "Na Trzecią Drogę, czyli sojusz Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, chce zagłosować 10,5 proc. badanych (wzrost o 2,6 pkt proc.). Lewica otrzymałaby 8,4 proc. poparcia (wzrost o 0,6 pkt proc.), a Konfederacja wraz z Bezpartyjnymi Samorządowcami - 7,5 proc. (mniej o 1 pkt proc.)" - czytamy.

Według portalu, "2,8 proc. ankietowanych zamierza zagłosować na inny regionalny komitet". "9,5 proc. badanych z kolei nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos" - wykazało badanie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 22-23 marca metodą CATI i CAWI na grupie 1000 ankietowanych. (PAP)

